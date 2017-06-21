На Київщині покінчила життя самогубством 13-річна дитина

На Київщині покінчила життя самогубством 13-річна дитина

12:20 21.06.2017
На Київщині покінчила життя самогубством 13-річна дитина

У місті Боярка, що на Київщині, малолітній хлопчик наклав на себе руки, зачепивши мотузку за турнік у квартирі. Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини, що штовхнули 13-річного школяра на смертельний крок.

Тіло дитини виявила мати вчора, о 21:30, коли повернулась додому. Встановлено, що ввечері вітчим хлопчика разом з донькою пішов на дитячий майданчик. Мати, виходячи з дому на заняття зі спорту, сказала синові, щоб той залишив ігри з мобільним телефоном та пішов на вулицю грати з друзями. Однак, він не послухався і лишився вдома сам.

На місці події працівники Києво-Святошинського відділу поліції вилучили капронову мотузку для білизни, мобільний телефон, що належав хлопчику,  комп’ютерний системний блок.

Загиблий хлопчина з 6-ти років професійно займався спортивним бойовим мистецтвом «Тхэквондо».  СімꞋя, де він зростав, характеризується позитивно. 

Під час проведення моніторингу соціальних мереж Інтернет працівники кіберполіції  участі малолітньої дитини у спільнотах, що пропагують смерть, не виявили.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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