На Запоріжжі дорослий син забив на смерть власного батька

Напередодні ввечері в родині між подружжям та їх сином на дачній ділянці поблизу селища міського типу Малокатеринівка виникла сварка, в результаті якої загинув 58-річний чоловік.

Поліцейські та експерти, які прибули на місце події провели ретельний огляд, зібрали речові докази. Труп померлого чоловіка для проведення судово-медичної експертизи направили до моргу.

Правоохоронці Запорізького відділення поліції встановили, що близько 20:00 члени родини знаходилась в стані алкогольного сп’яніння. Між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. 36-річний чоловік наніс декілька ударів в область обличчя та тулубу своєму батькові, від яких останній помер. Лиходій зник з місця події. Поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області