На Волині заарешовано чоловіка, який з ножем напав на жінку

Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про розбій з проникненням у приміщення, вчинений 26-річним уродженцем села Березовичі.

Увечері 25 травня 2017 року зловмисник, маючи при собі розкладний ніж, через незачинені двері проник всередину приміщення стрілочного поста №2 Володимир-Волинського залізничного вокзалу, де вчинив напад на жінку – погрожуючи їй убивством, відібрав у потерпілої мобільний телефон вартістю 3599 гривень.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців розбійника було швидко розшукано та затримано. Нині йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області