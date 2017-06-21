На Київщині суд заарештував підозрюваного у безжальному вбивстві

На Київщині суд заарештував підозрюваного у безжальному вбивстві

13:02 21.06.2017
На Київщині суд заарештував підозрюваного у безжальному вбивстві
За клопотанням Кагарлицької місцевої прокуратури обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою пенсіонеру, який забив до смерті невістку.
 
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між літнім чоловіком та невісткою виникла сварка. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, схопив електричний паяльник і почав наносити ним удари по голові потерпілій. Від завданих травм жінка померла.
 
За процесуального керівництва Кагарлицької місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
 
Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.
 
Досудове розслідування триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
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