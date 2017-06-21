У Мелітополі затримані 25 активних прихильників " руського миру"

У Мелітополі затримані 25 активних прихильників " руського миру"

13:20 21.06.2017
У Мелітополі затримані 25 активних прихильників " руського миру"

Їх підозрюють у вчиненні тяжких злочинів – грабежів, розбоїв, вимагань, викрадень. Зловмисники «розхитували» ситуацію у Запорізькому регіоні, аби створити ілюзію безпорадності органів влади.

Про це Голова Національної поліції України повідомив сьогодні, 21 червня. 

Сергій Князєв зазначив, що в м. Мелітополь та на території Запорізької області розпочалась активна фаза спецоперації, в якій беруть участь усіх силові структури. Під час спецоперації правоохоронці затримують представників криміналітету з «російським акцентом».

«Останнім часом ці «діячі» розхитували ситуацію в регіоні, і не тільки під час масових заходів. Чисельні підпали торгових площ, аптек, будівлі міськради носили політичне забарвлення. Відтак складалося хибне враження про безпомічність влади», – повідомив Сергій Князєв.

Він також додав, що комплексне відпрацювання Мелітопольського району та його «зачистка» від представників криміналу розпочалась 20 травня і нині триває. Під час відпрацювання затримано 25 осіб, яким інкримінують вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів – грабежів, розбоїв, вимагань, викрадень.

 

«Всі вони перевіряються на причетність до скоєння кримінальних правопорушень з «російським слідом». Серед затриманих – четверо членів злочинного угрупування та його ватажок Туча, які тероризували населення Запорізької області», – зазначив Сергій Князєв.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

 

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