У Мелітополі затримані 25 активних прихильників " руського миру"

Їх підозрюють у вчиненні тяжких злочинів – грабежів, розбоїв, вимагань, викрадень. Зловмисники «розхитували» ситуацію у Запорізькому регіоні, аби створити ілюзію безпорадності органів влади.

Про це Голова Національної поліції України повідомив сьогодні, 21 червня.



Сергій Князєв зазначив, що в м. Мелітополь та на території Запорізької області розпочалась активна фаза спецоперації, в якій беруть участь усіх силові структури. Під час спецоперації правоохоронці затримують представників криміналітету з «російським акцентом».



«Останнім часом ці «діячі» розхитували ситуацію в регіоні, і не тільки під час масових заходів. Чисельні підпали торгових площ, аптек, будівлі міськради носили політичне забарвлення. Відтак складалося хибне враження про безпомічність влади», – повідомив Сергій Князєв.



Він також додав, що комплексне відпрацювання Мелітопольського району та його «зачистка» від представників криміналу розпочалась 20 травня і нині триває. Під час відпрацювання затримано 25 осіб, яким інкримінують вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів – грабежів, розбоїв, вимагань, викрадень.

«Всі вони перевіряються на причетність до скоєння кримінальних правопорушень з «російським слідом». Серед затриманих – четверо членів злочинного угрупування та його ватажок Туча, які тероризували населення Запорізької області», – зазначив Сергій Князєв.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області