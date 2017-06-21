У Кривому Розі під час пожежі одна людина загинула та четверо врятовані

21 червня в 00:16 на номер служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Карбишева. За вказаною адресою було направлено по одному відділенню 16 та 12 державних пожежно-рятувальних частин 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області на трьох пожежних автомобілях – двох автоцистернах та автодрабині.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в 2-х кімнатній квартирі на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. У складі ланки газодимозахисної служби вогнеборці одразу приступили до рятування людей та гасіння пожежі. Із задимленого середовища сусідньої та вище розташованих квартир співробітники служби порятунку врятували 4 особи: три жінки 1938, 1940 і 1978 років народження та чоловіка 1987 року народження. Трьох із них, крім жінки 1938 року народження, працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували до Криворізької міської лікарні № 8 в стані середньої тяжкості з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння.

Також, в ході ліквідації пожежі, вогнеборці виявили в квартирі де сталася пожежа тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився господар квартири чоловік 1960 року народження. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення достовірної причини смерті.

Пожежу вдалося локалізувати в 00:48, а повністю ліквідувати – о 01:03. Вогнем було пошкоджено вікно та домашні речі в спальній кімнаті на площі 20 м2.

Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області