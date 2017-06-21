У Маріуполі на узбіччі дороги знайдено бездиханне тіло людини

Повідомлення на спецлінію 102 надійшло сьогодні близько 08:20. Тіло чоловіка, яке лежало на узбіччі дороги біля тротуару, виявив проїжджаючий повз водій автомобіля.

Правоохоронці з'ясовують обставини того, що сталося, особу померлого і причину його смерті.



У районі Міськлікарні №3 (пр.Миру) працювала слідчо-оперативна група поліції, медики.

Місце виявлення трупа деякий час було оточене співробітниками патрульної поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області