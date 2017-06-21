У Маріуполі на узбіччі дороги знайдено бездиханне тіло людини

У Маріуполі на узбіччі дороги знайдено бездиханне тіло людини

14:00 21.06.2017
У Маріуполі на узбіччі дороги знайдено бездиханне тіло людини

Повідомлення на спецлінію 102 надійшло сьогодні близько 08:20. Тіло чоловіка, яке лежало на узбіччі дороги біля тротуару, виявив проїжджаючий повз водій автомобіля.

Правоохоронці з'ясовують обставини того, що сталося, особу померлого і причину його смерті.

У районі Міськлікарні №3 (пр.Миру) працювала слідчо-оперативна група поліції, медики.

Місце виявлення трупа деякий час було оточене співробітниками патрульної поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.