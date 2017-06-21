У Харкові біля озера серйозно травмувався неповнолітній хлопчик
У Харкові біля озера серйозно травмувався неповнолітній хлопчик
Струс мозку, перелом шийного хребта та ребер 11-річний хлопець отримав, коли впав з тарзанки на Основ'янському озері.
Наразі стан його здоров’я лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Повідомлення про подію надійшло до Основ’янського відділу поліції від медиків о 19:20. Лікарі доставили дитину до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Правоохоронці встановили, що хлопчик катався на тарзанці та впав з неї.
З дитиною знаходилася мати, яка пояснила, що травми її син отримав з власної необережності.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області