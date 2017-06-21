У Харкові біля озера серйозно травмувався неповнолітній хлопчик

У Харкові біля озера серйозно травмувався неповнолітній хлопчик

21:30 21.06.2017
У Харкові біля озера серйозно травмувався неповнолітній хлопчик

Струс мозку, перелом шийного хребта та ребер 11-річний хлопець отримав, коли впав з тарзанки на Основ'янському озері.

Наразі стан його здоров’я лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Повідомлення про подію надійшло до Основ’янського відділу поліції від медиків о 19:20. Лікарі доставили дитину до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Правоохоронці встановили, що хлопчик катався на тарзанці та впав з неї.

З дитиною знаходилася мати, яка пояснила, що травми її син отримав з власної необережності.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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