На Львівщині поліція шукає водія автомобіля, який на смерть збив пішохода

На Львівщині поліція шукає водія автомобіля, який на смерть збив пішохода

20:30 21.06.2017
На Львівщині поліція шукає водія автомобіля, який на смерть збив пішохода

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на 39-річного жителя району та зник з місця події.

Сьогодні, 21 червня, о 00:45 у Сокальське відділення поліції надійшло повідомлення, що в селі Сілець виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 39-річний місцевий мешканець загинув внаслідок наїзду невідомого автомобіля, водій якого після скоєння ДТП зник з місця події.

Правоохоронці встановлюють особу водія та місцезнаходження транспортного засобу, причетного до ДТП, з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо ви стали свідком цієї автопригоди, зверніться у найближчий відділ поліції або зателефонуйте на оперативну лінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.