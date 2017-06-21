На Львівщині поліція шукає водія автомобіля, який на смерть збив пішохода

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на 39-річного жителя району та зник з місця події.

Сьогодні, 21 червня, о 00:45 у Сокальське відділення поліції надійшло повідомлення, що в селі Сілець виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 39-річний місцевий мешканець загинув внаслідок наїзду невідомого автомобіля, водій якого після скоєння ДТП зник з місця події.

Правоохоронці встановлюють особу водія та місцезнаходження транспортного засобу, причетного до ДТП, з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо ви стали свідком цієї автопригоди, зверніться у найближчий відділ поліції або зателефонуйте на оперативну лінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області