У Львові чоловіку проломили голову за бажання скуштувати чужих фруктів

Правоохоронці встановлюють обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження.

У Шевченківський відділ поліції звернулася львів’янка, яка повідомила, що її чоловіка травмував 65-річний сусід. Потерпілий, 43-річний місцевий мешканець, госпіталізований в нейрохірургію однієї із львівських лікарень з відкритою черепно-мозковою травмою.

Чоловік розповів правоохоронцям, що він вирішив нарвати трохи аличі, яка росте на подвір’ї у сусіда, а коли перехилився через огорожу, несподівано отримав удар по голові.

Поліцейські встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області