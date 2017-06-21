У Запоріжжі засуджено чоловіка, який побив дівчину та порізав її захисника

Завдяки принциповій позиції прокурорів Запорізької місцевої прокуратури №1 вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя мешканця Вільнянського району Запорізької області визнано винними у заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Так, на початку лютого 2016 року, знаходячись на зупинці громадського транспорту «Анголенко», потерпілий побачив, як зловмисник б’є незнайому дівчину. Вимагаючи пояснень, небайдужий мешканець Запоріжжя підійшов до кривдника, який на зауваження потерпілого наніс йому удар ножем в область грудної клітини, чим заподіяв тяжкі тілесні ушкодження.

Завдяки злагодженій роботі процесуальних прокурорів та співробітників поліції в стислі строки вину раніше неодноразово судимого мешканця Запорізької області доведено та кримінальне провадження скеровано до суду для розгляду суті.

Під час судового розгляду справи обвинувачений своєї вини не визнав, але завдяки правильно обраній тактиці, стороною державного обвинувачення повністю спростовано його версію та доведено провину.

Суд погодився з позицією прокурора щодо доведеності вини та за ч. 1 ст. 121 КК України призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області