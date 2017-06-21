В Одесі трьох іноземців підозрюють у викраденні та вбивстві четвертого

Одеська місцева прокуратура № 2 (Малиновський район) здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст.189, ч. 4 ст. 187 КК України (умисне вбивство викраденої людини за попередньою змовою групою осіб; викрадення людини; вимагання; розбій).

За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудовим розслідуванням установлено, що 15.06.2017 троє іноземців проникли до квартири по вул. Філатова в Одесі та викрали громадянина Турецької Республіки з метою вимагання викупу. У подальшому чоловіки вбили потерпілого, щоб приховати сліди вчиненого злочину.

Завдяки злагодженим оперативним заходам правоохоронці затримали вказаних осіб по «гарячих слідах» та повідомили їм про підозру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області