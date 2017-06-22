На Миколаївщині рятувальники деблокували водія з розбитого автомобіля

О 22:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на 106 кілометрі автодороги М-14 «Одеса-Мелітополь_Новоазовськ», в межах Миколаївського району Миколаївської області, сталася дорожньо-транспортна пригода.

За вказаною адресою виїхало відділення 19 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю встановлено, що в результаті зіткнення автомобілів Mercedes 210 та Hyundai Accent, постраждало троє осіб (водій та пасажири Хюндай).

Рятувальники за допомогою шансового інструменту деблокували одну жінку, поклали на ноші та передали лікарям. Усіх трьох постраждалих доставлено до травматологічного відділення Лікарні швидкої медичної допомоги.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції та бригади швидкої медичної допомоги.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області