На Львівщині автомобіль тяжко травмував скутериста

На Львівщині автомобіль тяжко травмував скутериста

01:00 22.06.2017
На Львівщині автомобіль тяжко травмував скутериста

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 21:40 на автодорозі Львів-Шегині у місті Городок.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фіат Дукато», 28-річний мешканець міста Судова Вишня, скоїв зіткнення зі скутером, яким керував 57-річний житель Городоцького району.

Внаслідок автопригоди скутериста госпіталізовано в центральну районну лікарню з діагнозом: «забій правого кульшового суглобу, множинні садна верхніх та нижніх кінцівок».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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