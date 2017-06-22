У Житомирі поліцейські оперативно затримали крадія-домушника

Правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки із квартири житомирянки причетний раніше судимий житель обласного центру. Досудове розслідування триває.

27-річна жителька м. Житомира заявила до поліції про крадіжку зі своєї оселі. Було з’ясовано, що злодій потрапив у приміщення, підібравши ключ до вхідних дверей, і виніс звідти грошові збереження і комп’ютерну техніку.

Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

У результаті вжитих заходів у причетності до вчинення вказаного правопорушення поліцейські викрили 27-річного раніше судимого житомирянина.

За крадіжку, поєднану із проникненням у приміщення, чоловікові може загрожувати від 3 до 6 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області