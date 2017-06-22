У Житомирі поліцейські оперативно затримали крадія-домушника

У Житомирі поліцейські оперативно затримали крадія-домушника

03:00 22.06.2017
У Житомирі поліцейські оперативно затримали крадія-домушника

Правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки із квартири житомирянки причетний раніше судимий житель обласного центру. Досудове розслідування триває.

27-річна жителька м. Житомира заявила до поліції про крадіжку зі своєї оселі. Було з’ясовано, що злодій потрапив у приміщення, підібравши ключ до вхідних дверей, і виніс звідти грошові збереження і комп’ютерну техніку.

Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

У результаті вжитих заходів у причетності до вчинення вказаного правопорушення поліцейські викрили 27-річного раніше судимого житомирянина.

За крадіжку, поєднану із проникненням у приміщення, чоловікові може загрожувати від 3 до 6 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.