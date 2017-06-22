На Прикарпатті СБУ затримала переправників нелегальних мігрантів

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури затримали учасників організованого угруповання, які організували переправлення до країн Євросоюзу нелегальних мігрантів.

Оперативники Управління СБУ в Івано-Франківській області встановили, що група мешканців Закарпаття налагодила нелегальний канал через пункт пропуску «Лужанка» Мукачівського прикордонного загону.

Правоохоронці затримали чотирьох ділків при спробі незаконно переправити через кордон мешканця Івано-Франківщини, якому ухвалою суду обмежено право виїзду з території України до виплати ним кредитах зобов’язань. За свої послуги зловмисники отримали від чоловіка дві з половиною тисячі євро.

Ще одного учасника угруповання оперативники СБ України затримали за місцем проживання у Тернополі. Під час обшуку правоохоронці вилучили п’ятнадцять закордонних паспортів громадян України, тринадцять тисяч доларів, десять тисяч фунтів стерлінгів, десять тисяч гривень та інші докази злочинної діяльності, зокрема записники з прізвищами та сумами.

Відкрито провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ