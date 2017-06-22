На Житомирщині слідчого поліції судитимуть за службове підроблення

Слідчим відділом прокуратури Чернігівської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом складання, видачі та внесенні працівником поліції завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа (ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що правоохоронець у червні 2016 року, складаючи під час огляду місця події процесуальний документ, вніс до нього недостовірні відомості щодо виявлених предметів та присутності понятих.

Зокрема, у протоколі підозрюваний не відобразив наявність золотих виробів на тілі померлого. Водночас, вказаний факт підтверджено офіційними документами, складеними іншими фахівцями під час проведення слідчої дії.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області