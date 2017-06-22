На Кіровоградщині у річці Інгулець трагічно загинула людина
На Кіровоградщині у річці Інгулець трагічно загинула людина
21 червня о 09:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про виявлення тіла людини у р. Інгулець в с. Солдатське Петрівського району. Рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Петрове вилучили тіло потопельника з водойми.
Ним виявився житель с. Богданівка Петрівського району, 1986 р.н.
Причини та обставини смерті чоловіка встановлюють фахівці.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області