На Львівщині "БМВ" влетів у стовп, внаслідок чого постраждала людина

На Львівщині "БМВ" влетів у стовп, внаслідок чого постраждала людина

01:00 22.06.2017
На Львівщині "БМВ" влетів у стовп, внаслідок чого постраждала людина

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 18:30 в селі Подусів, Перемишлянського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ 318», 30-річний мешканець Перемишлянського району, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну електроопору.

Внаслідок автопригоди у лікарню було доставлено пасажирку автомобіля, 48-річну місцеву мешканку, з діагнозом: «струс головного мозку, забої грудної клітки та правої кисті».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.