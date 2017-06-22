На Львівщині "БМВ" влетів у стовп, внаслідок чого постраждала людина

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 18:30 в селі Подусів, Перемишлянського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ 318», 30-річний мешканець Перемишлянського району, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну електроопору.

Внаслідок автопригоди у лікарню було доставлено пасажирку автомобіля, 48-річну місцеву мешканку, з діагнозом: «струс головного мозку, забої грудної клітки та правої кисті».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області