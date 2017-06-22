У Львові чоловік випав з балкону тринадцятого поверху
У Львові чоловік випав з балкону тринадцятого поверху
У Шевченківський відділ поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Лінкольна внаслідок падіння помер чоловік.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 61-річний мешканець міста Сокаль приїхав до сестри в гості. Близько 17:00 чоловік вийшов перекурити на загальний балкон і з невідомих обставин випав з тринадцятого поверху.
Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
Проводиться розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області