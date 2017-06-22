У Львові чоловік випав з балкону тринадцятого поверху

У Львові чоловік випав з балкону тринадцятого поверху

02:00 22.06.2017
У Львові чоловік випав з балкону тринадцятого поверху

У Шевченківський відділ поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Лінкольна внаслідок падіння помер чоловік.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 61-річний мешканець міста Сокаль приїхав до сестри в гості. Близько 17:00 чоловік вийшов перекурити на загальний балкон і з невідомих обставин випав з тринадцятого поверху.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Проводиться розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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