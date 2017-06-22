СБУ завершила досудове розслідування щодо замаху на нардепа Геращенка

СБУ завершила досудове розслідування щодо замаху на нардепа Геращенка

07:40 22.06.2017
СБУ завершила досудове розслідування щодо замаху на нардепа Геращенка

Служба безпеки України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо посягання на життя народного депутата Антона Геращенка через його громадську та державну діяльність.

Обвинувальний акт проти двох підозрюваних, що знаходяться під вартою, скеровано до суду. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Як встановило слідство, замах на депутата організував один з активних членів терористичної організації «ЛНР» на виконання завдання головного управління Генштабу ЗС РФ.

Зловмисник переховується від слідства у Російській Федерації та тимчасово окупованих територіях. Його оголошено у розшук.

Кримінальна справа проти нього та інших представників російських спецслужб виділена в окреме провадження.

За матеріалами прес-центру СБУ 

Служба безпеки України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо посягання на життя народного депутата Антона Геращенка через його громадську та державну діяльність.

Обвинувальний акт проти двох підозрюваних, що знаходяться під вартою, скеровано до суду. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Як встановило слідство, замах на депутата організував один з активних членів терористичної організації «ЛНР» на виконання завдання головного управління Генштабу ЗС РФ.

Зловмисник переховується від слідства у Російській Федерації та тимчасово окупованих територіях. Його оголошено у розшук.

Кримінальна справа проти нього та інших представників російських спецслужб виділена в окреме провадження.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3560#sthash.tvjcAax4.dpuf

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