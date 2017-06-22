У Слов'янську поліцейські встановлюють обставини загибелі жінки

У Слов'янську поліцейські встановлюють обставини загибелі жінки

08:00 22.06.2017
У Слов'янську поліцейські встановлюють обставини загибелі жінки

Смерть жінки настала в результаті падіння з дев’ятого поверху. На місці події працювала слідчо – оперативна група.

В поліцію надійшло повідомлення про те, що в м-ні Артема біля багатоповерхівки виявлено труп невідомої жінки.

Правоохоронці негайно виїхали за вказаною адресою. Опитуючи мешканців ближніх будинків поліцейські з’ясували, що місцева жителька з вікна своєї квартири бачила, як на балконі дев’ятого поверху ходить людина, яку через деякий час вона побачила вже на землі.

Правоохоронці встановлюють особу загиблої та всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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