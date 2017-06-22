У Харкові невідомий з пістолетом відібрав у жінки автомобіль
У Харкові невідомий з пістолетом відібрав у жінки автомобіль
Подія сталася біля станції метро «Студентська».
Невідомий чоловік під загрозою предмета, схожого на пістолет, сів до автомобіля 32-річної жінки та наказав їхати. На вулиці Гвардійців Широнинців він висадив її та поїхав в невідомому напрямку. Жінка одразу ж зателефонувала до поліції.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Правоохоронці провели огляд місця події та опитали можливих свідків. В ході проведення оперативно-розшукових дій поліцейські затримали особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився раніше судимий 27-річний чоловік.
Автомобіль потерпілої зі слідами дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці виявили на проспекті Тракторобудівників.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 12 років.
На даний час чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні вище зазначеного злочину.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області