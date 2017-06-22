На Харківщині тяжко травмувався працівник бурової

На Харківщині тяжко травмувався працівник бурової

08:20 22.06.2017
На Харківщині тяжко травмувався працівник бурової

До чергової частини Нововодолазького відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію до Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги 55-річного працівника одного з підприємств в тяжкому стані з численними опіками тіла різних ступенів.

Встановлено, що робітники підприємства проводили роботи на буровій, розташованій поблизу села Ракитне. За попередньою інформацією, травму чоловік отримав через загоряння дизельного палива під час перекачування його з ємкості у ємкість.

За даними ДСНС Нововодолазького району факт пожежі на буровій відсутній, вибуху не було.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.