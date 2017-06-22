На Харківщині тяжко травмувався працівник бурової

До чергової частини Нововодолазького відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію до Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги 55-річного працівника одного з підприємств в тяжкому стані з численними опіками тіла різних ступенів.

Встановлено, що робітники підприємства проводили роботи на буровій, розташованій поблизу села Ракитне. За попередньою інформацією, травму чоловік отримав через загоряння дизельного палива під час перекачування його з ємкості у ємкість.

За даними ДСНС Нововодолазького району факт пожежі на буровій відсутній, вибуху не було.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області