Обидва не праві: у Полтаві позбавлений прав водій збив необачного пішохода
Обидва не праві: у Полтаві позбавлений прав водій збив необачного пішохода
ДТП сталася поблизу зупинки «ЖБК» на вулиці М Бірюзова.
За попередньою інформацією, автомобіль «ВАЗ», під керуванням 45-річного полтавця скоїв наїзд на 59-річного пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Як виявилось, водій був позбавлений права керування за водіння в нетверезому стані.
Пішохід отримав перелом лівої гомілки та численні забої і був доставлений до місцевої лікарні.
Обставини пригоди з’ясовують слідчі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області