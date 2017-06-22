Обидва не праві: у Полтаві позбавлений прав водій збив необачного пішохода

Обидва не праві: у Полтаві позбавлений прав водій збив необачного пішохода

08:42 22.06.2017
Обидва не праві: у Полтаві позбавлений прав водій збив необачного пішохода

ДТП сталася поблизу зупинки «ЖБК» на вулиці М Бірюзова.

За попередньою інформацією, автомобіль «ВАЗ», під керуванням 45-річного полтавця скоїв наїзд на 59-річного пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Як виявилось, водій був позбавлений права керування за водіння в нетверезому стані.

Пішохід отримав перелом лівої гомілки та численні забої і був доставлений до місцевої лікарні.

Обставини пригоди з’ясовують слідчі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

 

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