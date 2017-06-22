На Дніпропетровщині рецидивіст ледь не вбив сусіда

На Дніпропетровщині рецидивіст ледь не вбив сусіда

09:00 22.06.2017
На Дніпропетровщині рецидивіст ледь не вбив сусіда

Потерпілого з ножовим пораненням у груди доставлено до міської лікарні. Його стан лікарі оцінюють як стабільно тяжкий.

Поліцейські встановили, що 56-річний житель с. Богданівка Павлоградського району поранення отримав під час бійки. Близько 3-ї ночі в с. Богданівка між потерпілим та його сусідом виникла сварка, яка в подальшому переросла в бійку. В результаті чоловік отримав удар ножем у груди. За словами потерпілого, раніше судимий нападник намагався заволодіти майном сусіда.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 КК України (замах на вчинення вбивства) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. За погодженням з місцевою прокуратурою йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Триває досудове слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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