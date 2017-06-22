У Рівному побитий чоловік захлинувся власною кров’ю

У результаті проведених розшукових заходів працівники Рівненського відділу поліції встановили особу, причетну до смерті 30-річного рівнянина.

Ним виявися 37-річний житель обласного центру, який нині перебуває під домашнім арештом.



Нагадаємо, чоловіка без ознак життя виявили днями неподалік від будинку на вулиці Київська. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала внаслідок аспірації кров’ю. Кровотеча виникла через перелом кісток носа.



Відомо, що загиблий проживав разом із сім’єю сестри та, зі слів рідних, допомагав їм по господарству.



У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що напередодні трагедії 30-річний рівнянин познайомився із 33-річною жінкою, до яких згодом приєднався її співмешканець. Під час розпивання спиртних напоїв поблизу житлового будинку на вулиці Київська між ними виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

У результаті суперечки 37-річний рівнянин спричинив тілесні ушкодження своєму новому знайомому.

Наразі чоловікові повідомили про підозру. Судом йому обрано міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту. Раніше зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину проти життя та здоров’я особи.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області