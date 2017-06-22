Вночі на Тернопільщині розбились на скутері неповнолітні юнак та дівчина

Вночі на Тернопільщині розбились на скутері неповнолітні юнак та дівчина

09:40 22.06.2017
Вночі на Тернопільщині розбились на скутері неповнолітні юнак та дівчина

О першій годині ночі сталась дорожньо-транспортна пригода. В аварії в селі Жовнівка Бережанського району перекинувся скутер. Двоколісним транспортним засобом керував шістнадцятилітній юнак. Пасажиром у нього була дівчина чотирнадцяти років.

За словами слідчих, діти потрапили в аварію через неуважність. На даному відрізку дороги тривають ремонтні роботи. Трасу майстри підсипали щебенем, а купа каменю лежала ще й на узбіччі. Ймовірно за все, кажуть правоохоронці, водій не помітив перешкоду і в'їхав у неї.

В результаті автопригоди з травмами до лікарні потрапила пасажир скутера. У дівчини відкритий перелом стегна, рани обличчя та перелом носа. Водій за меддопомогою не звертався.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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