Суд змінив запобіжний захід нападнику на голову Коцюбинської ТВК

Прокуратурою Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нападу на голову Територіальної виборчої комісії в Коцюбинському.

Установлено, що перебуваючи в смт Коцюбинське зловмисник із застосуванням насильства, шляхом нанесення тілесних ушкоджень потерпілій, незаконно проник на територію її домоволодіння. Вказані дії чоловіка кваліфіковано за ст. 162 та ст. 359 КК України. У своєму клопотанні прокуратура наполягала взяти під варту чоловіка, втім ухвалою суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Поряд з цим, під час досудового розслідування встановлено, що нападник раніше вчинив злочин за фактом хуліганських дій в смт Коцюбинське. Зважаючи на це, слідчим повідомлено про підозру зловмиснику ще за ст. 296 КК України.

Прокуратурою Київської області до суду направлено клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному. Завдяки безапеляційній позиції прокуратури Київської області підозрюваному змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області