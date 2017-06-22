У Києві засуджено грабіжників, які погрожували жертвам ВІЛ-інфікованим шприцем

У Києві засуджено грабіжників, які погрожували жертвам ВІЛ-інфікованим шприцем

10:40 22.06.2017
У Києві засуджено грабіжників, які погрожували жертвам ВІЛ-інфікованим шприцем
За принципової позиції Київської місцевої прокуратури №6 зловмисників, які у центрі столиці, погрожуючи ВІЛ-інфікованим шприцем, зухвало пограбували двох жінок, засуджено до 7 років позбавлення волі.
 
Злочин стався у жовтні 2016 року на вул. Немировича-Данченка у Печерському районі столиці.
 
Неодноразово судимий чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у однієї потерпілої ювелірні вироби. У той же час його спільниця грабувала іншу жінку, приставивши до її горла медичний шприц з оголеною голкою із начебто ВІЛ-інфікованою кров’ю.
 
Загалом, злочинці завдали своїм жертвам матеріальних збитків на суму  понад 33 тис. гривень.
 
Вироком Печерського райсуду столиці обох розбійників визнано винними за ч. 2 ст.187 КК України та призначено покарання у виді 7 років за ґратами, із конфіскацією належного їм майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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