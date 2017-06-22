Прокуратура Харківщини захистила незаконно засуджену 15-річну дівчину

Прокуратура області поновила конституційні права неповнолітньої дівчини - мешканки м. Богодухів, яку незаконно притягнули до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Як розповів начальник відділу прокуратури області Валерій Лялюк, у травні 2016 року дівчина на дискотеці попросила у товаришів мобільний щоб терміново зателефонувати. Однак потім разом з Айфоном зникла.

"На момент скоєння злочину дівчині було 15 років, тобто вона не досягла віку з якого можливе притягнення до кримінальної відповідальності. Проте, всупереч нормам чинного законодавства, у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 190 КК України (шахрайство). У подальшому їй оголосили про підозру та передали справу на розгляд до Богодухівського районного суду області, де відносно неповнолітньої винесено незаконне судове рішення", - пояснив В. Лялюк.

Прокуратура області вжила низку невідкладних заходів щодо скасування незаконних процесуальних рішень, як органу досудового розслідування, так і суду.

Службові особи, які допустили порушення чинного законодавства, притягнуті до відповідальності.

Наразі, з метою запобігання вчинення неповнолітньою протиправних діянь, до неї судом будуть застосовані примусові заходи виховного характеру.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області