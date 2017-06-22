На Полтавщині знайдені тіла чоловіка та жінки, які рік перебували в розшуку

На Полтавщині знайдені тіла чоловіка та жінки, які рік перебували в розшуку

11:20 22.06.2017
На Полтавщині знайдені тіла чоловіка та жінки, які рік перебували в розшуку

Тіла безвісно зниклих осіб, оголошених в розшук у червні 2016 року, з ознаками насильницької смерті знайшли у Полтавському районі області. Загиблі були закопані в одній із лісосмуг району.

На даний час поліція встановила особу, яка заволоділа автомобілем «Volkswagen Touareg», що належав загиблому чоловікові. Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрито кримінальне провадження за ст. 289 Кримінального кодексу України. Також поліція перевіряє затриманого на причетність до вбивства потерпілих.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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