У Києві молодик жахливо загинув між двома станціями метро

За попередньою інформацією, «зацепер» забрався на дах вагону, а під час руху вдарився об автомобільний міст і впав на землю. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Вчора близько першої години ночі по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що від станцій метро «Дарниця» до «Лівобережна» під міст з потягу впав чоловік. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та керівництво управління поліції в метрополітені.

По прибуттю правоохоронці виявили труп молодого чоловіка, 1992 року народження. Зі слів свідків, він виліз на дах потягу та під час руху впав з нього від удару о споруду. Під час вказаної події станція підземки «Лівобережна» та «Дарниця» на вхід та вихід не зачинялася.

Тіло молодика направили на проведення експертизи, за висновками якої буде встановлена причина смерті.

- Зібрані матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - розповів начальник управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві Віталій Биков.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві