На Київщині сталась трагедія на воді: одна дитина загинула, ще одну врятовано

На Київщині сталась трагедія на воді: одна дитина загинула, ще одну врятовано

11:42 22.06.2017
На Київщині сталась трагедія на воді: одна дитина загинула, ще одну врятовано

О 15:10 на пункт зв’язку 14-Державної пожежно-рятувальної частини м. Миронівка надійшло повідомлення про те, що на центральному пляжі міста втонув хлопчик 2008 року народження та силами небайдужих громадян, до приїзду рятувальників, з води було врятовано ще одну дитину 2010  року народження та жінку 1963 року народження, яка самостійно намагалася врятувати обох дітей.

Жінка вже перебуває в реанімаційному відділенні Миронівської центральної районної лікарні, дитина, після обстеження лікарями, госпіталізації не потребує.

Наразі проводиться пошук дитини силами особового складу 14-ДПРЧ м. Миронівка, до місця події прямує водолазна група рятувальної станції м. Ржищів обласної рятувально-водолазної служби.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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