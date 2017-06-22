На Київщині сталась трагедія на воді: одна дитина загинула, ще одну врятовано

О 15:10 на пункт зв’язку 14-Державної пожежно-рятувальної частини м. Миронівка надійшло повідомлення про те, що на центральному пляжі міста втонув хлопчик 2008 року народження та силами небайдужих громадян, до приїзду рятувальників, з води було врятовано ще одну дитину 2010 року народження та жінку 1963 року народження, яка самостійно намагалася врятувати обох дітей.

Жінка вже перебуває в реанімаційному відділенні Миронівської центральної районної лікарні, дитина, після обстеження лікарями, госпіталізації не потребує.

Наразі проводиться пошук дитини силами особового складу 14-ДПРЧ м. Миронівка, до місця події прямує водолазна група рятувальної станції м. Ржищів обласної рятувально-водолазної служби.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області