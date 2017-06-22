На Львівщині іномарка врізалась у дерево, є тяжко поранені

На Львівщині іномарка врізалась у дерево, є тяжко поранені

22:30 22.06.2017
На Львівщині іномарка врізалась у дерево, є тяжко поранені

О 21:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Львові на вул. Любінська, 152 водій автомобіля «Mercedes 220» не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.

Внаслідок інциденту травмовано водія, якого із травмами у важкому стані доставлено в комунальну 8-му міську клінічну лікарню.

Рятувальники провели роботи по деблокуванню потерпілого з автомобіля.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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