На Львівщині іномарка врізалась у дерево, є тяжко поранені
На Львівщині іномарка врізалась у дерево, є тяжко поранені
О 21:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Львові на вул. Любінська, 152 водій автомобіля «Mercedes 220» не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.
Внаслідок інциденту травмовано водія, якого із травмами у важкому стані доставлено в комунальну 8-му міську клінічну лікарню.
Рятувальники провели роботи по деблокуванню потерпілого з автомобіля.
Обставини події встановлюються.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області