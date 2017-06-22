На Прикарпатті на зґарищі літньої кухні пожежні знайшли тіло людини

На Прикарпатті на зґарищі літньої кухні пожежні знайшли тіло людини

18:04 22.06.2017
На Прикарпатті на зґарищі літньої кухні пожежні знайшли тіло людини

О 15:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Сороки Городенківського району.

До місця виклику негайно направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №13 м. Городенка та місцевої пожежної команди с. Виноград. Як з’ясувалося, горіла літня кухня в одному із господарств.

Площа пожежі становила 32 кв. м.

Під час ліквідації пожежі в приміщенні рятувальники виявили тіло господаря 1937 р.н.

О 15:45 пожежу було локалізовано, а о 16:29 – ліквідовано.

До робіт залучалося 2 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Також на ліквідації пожежі працювали члени добровільної пожежної дружини села Сороки.

Попередня причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем  під час куріння в ліжку з боку загиблого.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Івано-Франківській області

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