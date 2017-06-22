На Кіровоградщині чоловік жахливо загинув просто на власному дивані

О 17:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Козацькій в смт Новоархангельську.

По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що в одній із кімнат будинку горить диван та постільні речі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка – господаря будинку 1955 р.н.

Силами вогнеборців о 18:05 пожежу було локалізовано та о 18:15 – ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 4 чоловіки особового складу, 1 одиниця техніки 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Новоархангельська та місцева пожежна охорона с. Нерубайка.

Причини пожежі, обставини загибелі громадянина встановлюють фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області