Прокуратура Полтавщини: тіла вбитих чоловіка та жінки відкопували 5 годин

За процесуального керівництва прокуратури Полтавщини слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) та за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди) КК України розслідується кримінальне провадження за фактом безвісного зникнення у червні 2016 року на автомобілі Volkswagen Touareg 2 осіб.

Під час досудового розслідування перевірені кілька версій, оперативниками, слідчими та ппрокурорами проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, повідомила заступник начальника управління прокуратури Полтавської області Наталія Лець.

За результатами роботи в одному з домогосподарств в с. Гутирівка Полтавського району правоохоронці виявили розукомплектовані частини автомобіля Volkswagen Touareg. На окремих деталях знаходились сліди речовини, схожої на кров. Окрім цього, з будинку вилучені пістолет та набої до нього.

«За підозрою у незаконному заволодінні транспортним засобом було затримано 36-річного сина власниці домогосподарства. Під час слідчого експерименту підозрюваний вказав місце у лісопосадці, де він сховав тіла жертв. Правоохоронцям знадобилося майже 5 годин, щоб їх розкопати. За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті обох потерпілих є вогнепальні поранення голови», - сказала прокурор.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його причетність до вчинення умисного вбивства вказаних осіб з’ясовується.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області