Дует квартирних крадіїв-іноземців затримали поліцейські у Львові

Дует квартирних крадіїв-іноземців затримали поліцейські у Львові

16:03 22.06.2017
Дует квартирних крадіїв-іноземців затримали поліцейські у Львові

Двоє «гастролерів» затримані сьогодні, 22 червня, одразу після скоєння крадіжки. Зараз встановлюється їх причетність до вчинення інших злочинів.

Інформація про квартирну крадіжку в одному з будинків на вулиці Гашека у Львова надійшла до поліції 21 червня близько 23.45. Коли правоохоронці прибули на місце події, двоє зловмисників спробували втекли, сівши до автомобіля «БМВ».

Під час переслідування один із них вискочив з машини і побіг між будинками інший поїхав далі. Однак обидва були затримані оперативниками Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Львівській області та працівниками патрульної поліції.

Як з’ясувалося, двоє 27-річних квартирників прибули до Львова з пострадянських країн. Речові докази у них вилучені. Зловмисники затримані в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання для них міри запобіжного заходу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтями, - позбавлення волі на строк до шести років.

Наразі проводиться розслідування. Правоохоронці перевіряють зловмисників щодо їх причетності до скоєння інших злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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