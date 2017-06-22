На Волині чоловіка забили на смерть палицею

На Волині чоловіка забили на смерть палицею

12:42 22.06.2017
На Волині чоловіка забили на смерть палицею

До Старовижівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Буцинь на подвір’ї одного з місцевих мешканців було виявлено труп 54-річного жителя цього села. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що напередодні ввечері 54-річний місцевий житель розпивав спиртні напої зі своїм 32-річним односельцем, котрий під час сварки побив його дерев’яною палицею.

Працівники поліції затримали правопорушника в порядку ст.208 КПК України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від семи до десяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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