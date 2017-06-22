На Тернопільщині двоє підлітків зв'язали та пограбували сусіда

Подія сталась в селі Забойки Тернопільського району.

До поліцейських звернулася сестра потерпілого. Жінка заявила, що знайшла родича зв’язаним, а з помешкання зникли кошти.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки керівника слідчого відділення районного відділення поліції Олег Грабчук, 15-річний та 11-річний хлопчаки часто заходили до потерпілого. Незважаючи на ще дитячий вік, вони любили і цигарку випалити, і спиртного хильнути. Сусід теж був небайдужий до алкоголю, і в день, коли сталося пограбування, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Неповнолітні спочатку просили дядька дати їм трохи грошей, адже знали, що той напередодні продав коня. Та він відмовився.

Як пояснюють самі неповнолітні, зв’язати сусідові мотузкою ноги – для них було жартом. Та жарти обернулися криміналом. Адже, як заявляє потерпілий, з помешкання зникли три тисячі гривень.

-Неповнолітніх зловмисників було встановлено одразу. З їх пояснень, в сусіда вони забрали не три тисячі, а лише 660 гривень. Хто каже правду – з’ясує слідство, - розповів Олег Грабчук. – Нині дії 15-річного та 11-річного братів кваліфіковано частиною другою статті 186 ККУ. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області