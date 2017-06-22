На Харківщині чоловіку проломили голову обухом сокири

На Харківщині чоловіку проломили голову обухом сокири

13:22 22.06.2017
На Харківщині чоловіку проломили голову обухом сокири

До відділення реанімації Красноградської ЦРЛ з домоволодіння в місті Краснограді у тяжкому стані був доставлений 31-річний чоловік. У нього лікарі констатували черепно-мозкову травму.

Під час встановлення обставин події працівники поліції викрили у скоєнні злочину 40-річного чоловіка – власника оселі, звідки було доставлено постраждалого.

Встановлено, що підозрюваний, перебуваючи за місцем свого мешкання, під час спільного вживання спиртних напоїв зі знайомим в ході сварки наніс удар тупою частиною сокири по голові. Речові докази вилучені.

Чоловіку вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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