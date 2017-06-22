У Марганці злодій вдавав із себе електрика та грабував пенсіонерів

У Марганці злодій вдавав із себе електрика та грабував пенсіонерів

17:04 22.06.2017
У Марганці злодій вдавав із себе електрика та грабував пенсіонерів

Чоловік відрекомендовувався електриком та приходив до квартир пенсіонерів. Там він відволікав стареньких тим, що є проблема з електропроводкою, після чого крав цінні речі, телефони та гроші.

Перед приходив він дізнавався, коли буде пенсія в цьому районі і вишукував стареньких, які проживають самі. Таким чином йому вдалося обікрасти 8 пенсіонерів та винести у них з дому чималу суму грошей та цінних речей.

За відбитками пальців та в ході слідчих дій потерпілі впізнали за фотообліками підозрюваного, що дозволило правоохоронцям встановили особу зловмисника. Поліцейським вдалося обікраденим пенсіонерам повернути монітор та два мобільні телефони, які злодій забирав, аби старенькі не змогли відразу зателефонувати до поліції.

Сам злочинець - 43-річний місцевий мешканець, раніше судимий за угон та пограбування. Йому оголошено про підозру по ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 3-х років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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