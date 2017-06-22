На Миколаївщині чоловіка за підозрою у крадіжці... вдарили ножем

До Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення із місцевої лікарні про госпіталізацію із ножовим пораненням черева 33-річного чоловіка.

Виявилось, що потерпілий отримав тілесні ушкодження від свого товариша, з яким відпочивав у компанії інших місцевих мешканців. Чоловіки організували застілля біля одного з розважальних закладів і, у якусь мить, від надмірно випитого алкоголю зловмисник заснув просто за столом, а, коли прокинувся, виявив, що зник його велосипед, як і усі відпочиваючі. Як з’ясувалось у подальшому, щоб велосипед не поцупили, для надійності, транспорт перепаркували друзі водія.

У «викраденні» велосипеду власник запідозрив одного із товаришів та відправився до нього додому. Той свою причетність почав заперечувати, через що виникла сварка, а потім і бійка. В ході конфлікту зловмисник дістав із карману ножа та вдарив ним господаря у живіт. Зрозумівши що накоїв, чоловік втік, а дружина потерпілого викликала йому швидку медичну допомогу.

Вознесенські поліцейські затримали 51-річного зловмисника у порядку ст. 208 КПК України. Свій вчинок чоловік пояснює надмірною кількістю вжитого алкоголю.

За узгодженням із прокуратурою затриманому повідомлено про підозру за вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області