На Дніпропетровщині ревнива жінка кинулась з ножем на коханого

В ході застілля між власницею квартири та 34-річним чоловіком виникла сварка, бо жінці здалося, що він приділяє багато уваги її подрузі. Жінка покликала його на сходи до під'їзду, де вдарила кухонним ножем у груди. Чоловіку вдалося спуститися на двір, де він знепритомнів.



Співробітники групи швидкого реагування під час патрулювання міста помітили біля під'їзду одного з будинків у місті Марганці чоловіка, який лежав на землі. Коли поліцейські до нього підійшли, то помітили, що він поранений. Правоохоронці викликали швидку допомогу , яка доставила потерпілого до лікарні, де йому встановили діагноз: проникаюче поранення грудної клітини з пораненням серця. Чоловіку надали необхідну допомогу.

Слідчим за погодженням з місцевим прокурором жінці оголошено про підозру за ч.1 ст.115, ч.2 ст.15 (замах на вбивство).

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області