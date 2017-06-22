На Дніпропетровщині ревнива жінка кинулась з ножем на коханого

На Дніпропетровщині ревнива жінка кинулась з ножем на коханого

16:20 22.06.2017
На Дніпропетровщині ревнива жінка кинулась з ножем на коханого

В ході застілля між власницею квартири та 34-річним чоловіком виникла сварка, бо жінці здалося, що він приділяє багато уваги її подрузі. Жінка покликала його на сходи до під'їзду, де вдарила кухонним ножем у груди. Чоловіку вдалося спуститися на двір, де він знепритомнів. 

Співробітники групи швидкого реагування під час патрулювання міста помітили біля під'їзду одного з будинків у місті Марганці чоловіка, який лежав на землі. Коли поліцейські до нього підійшли, то помітили, що він поранений. Правоохоронці викликали швидку допомогу , яка доставила потерпілого до лікарні, де йому встановили діагноз: проникаюче поранення грудної клітини з пораненням серця. Чоловіку надали необхідну допомогу.

 

Слідчим за погодженням з місцевим прокурором жінці оголошено про підозру за ч.1 ст.115, ч.2 ст.15 (замах на вбивство).

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.