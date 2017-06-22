Внаслідок ДТП на Львівщині один водій загинув, а другий у шпиталі

Внаслідок ДТП на Львівщині один водій загинув, а другий у шпиталі

16:40 22.06.2017
Внаслідок ДТП на Львівщині один водій загинув, а другий у шпиталі

22 червня о 09:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Київ-Луцьк» поблизу с. Печихвости Кам’янко-Бузького району відбулося зіткнення легкового автомобіля «Опель» та вантажного автомобіля «МАН».

Внаслідок ДТП водій вантажівки загинув на місці події. Травмованого водія легковика, 1996 року народження, із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до Кам'янко-Бузької центральної районної лікарні.

Рятувальники провели роботи по деблокування потерпілого водія із понівеченого «Опеля», відбуксирували автомобіль та здійснили промивку дорожнього полотна від розлитих паливно-мастильних матеріалів.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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