В одному з київських озер знайдено тіло неповнолітнього хлопця

О 19:13 рятувальники отримали повідомлення від правоохоронних органів, що на озері «Заплавне» в Дарницькому районі столиці на вул. Червоноармійській, 21-А, знайдено тіло підлітка 2001 року народження.

На місце поді було направлено відділення рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Тіло було виявлено на відстані 3 м. від берега.

За допомогою рятувального човна працівники ДСНС вилучили загиблого з води та передали правоохоронцям для подальшого розслідування події.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві