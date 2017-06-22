В Ужгороді прокуратура розслідує факт знищення історичної споруди

Як повідомив керівник Ужгородської місцевої прокуратури Дмитро Кириленко, в ході моніторингу інформаційного простору, прокуратурою виявлена інформація, яка облетіла мережу Інтернет про «знищувальні роботи» над черговою історичною пам`яткою Ужгорода.

Ідеться про знищення магазину Фунданича в Ужгороді, здійснюваного під виглядом "реконструкції" з надбудовою житлового будинку по вул. Волошина 47, де свого часу була розташована крамниця Ціріла Фунданича.

Зважаючи на резонанс, який набула дана подія та порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини», Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом знищення історичного будинку магазину Фунданича в Ужгороді, який внесений до історико-архітектурного опорного плану міста, як об`єкт культурної спадщини з відповідним охоронним статусом. (ч.2 ст.298 КК України).

Прокурор наголосив, що санкція ч.2 ст 298 КК України - умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин – передбачає покарання штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами прес-служби прокуратури у Закарпатській області