На Закарпатті у зупиненому автомобілі знайшли зброю та боєприпаси

До чергової частини Берегівського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення у автомобілі закарпатця незареєстрованої зброї.

Небезпечну знахідку виявили працівники взводу супроводження під час зупинки автомобіля «Volkswagen Golf» за порушення водієм правил дорожнього руху.

При перевірці транспортного засобу на задньому сидінні авто поліцейські виявили нарізну гвинтівку марки «СВТ», калібром 7,62, з дозволом, а також малокаліберну гвинтівку, ззовні схожу на «ТОЗ-8» без дозвільних документів.

В ході додаткового огляду автомобіля, у багажному відділенні виявлено та вилучено ніж, рушницю марки «Магнум», калібром 4,5 мм без дозвільної документації, а також 15 набоїв та 5 патронів без маркування.

За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зброю вилучено і направлено на експертизу, а авто поміщено на арештмайданчик.

Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області