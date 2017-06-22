У Львові через ДТП потрапив до лікарні водія мотоцикла

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Володимира Великого у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Поло», скоїв зіткнення з мотоциклом «KTM Duke» під керуванням 41-річного львів’янина.

Внаслідок автопригоди мотоцикліста доставлено у лікарню, у нього медики діагностували «забій м’яких тканин лобної ділянки зліва, лівого навколоступного суглобу першого пальця правої кисті, садна лівого ліктевого та променево-запясного суглобів».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області